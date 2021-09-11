Hikmet Karaman: '3 puan çok önemliydi' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hikmet Karaman: "3 puan çok önemliydi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hikmet Karaman:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "3 puan çok önemliydi" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "3 puan çok önemliydi" dedi.

Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şehidimiz biri de Kayseri'den. Baş sağlığı diliyorum. Recep Mamur'u kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Maça değinen Karaman, "Kasımpaşa özellikle Galatasaray maçında geriden gelip, iyi sonuçlar alabilen bir takım. Maçın ilk 45 dakikasında oyunu kontrol ettik ve hakim oldu.k organize ataklar yapmaya gayret ettik. Bunları otomatik hale getireceğiz. Mensah mükemmel bir gol attı. Hazır olmamasına rağmen oynaması bizim açımızdan çok önemliydi. Maçın başında Uğur'un sakatlanıp çıkması ve Yasir'in girmesi Her oyuncunun hazır olması gerekiyor. Oyuncularımız pozisyon değişkenliğini oynayabilmelidir. İkinci yarı da iyi ve kötü giden şeyler var. İstemediğimiz yapamadık. 3 puan çok önemliydi. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Uğur'un sağlık durumuna değinen Karaman, "Uğur ben gelmeden öncede sakatlığı vardı. Hafta içinde de kendini korudu. Son iki idmanda da kendini korudu. Isınırken 'ben oynayamam' dedi. Doğru olanı yaptı. Oynayıp 5-6 hafta gidebilirdi ama önümüzde hafta içerisinde yüzde 100 hazır hale gelir. Stoper yüzde 100 istediğimiz mevkiiydi. Biz kulübümüzü düşündük. Aslında olmaz olmaz diyebiliriz. Kulübün ekonomik yapısını düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Karaman, milli takımda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, "Ahbap çavuş ilişkileri ile o gitsin bu kalsın olmaz. 4-5 kişi gelsin. Bunlar yurtdışındaki futbolcuları iyi bilen, yabancı dili iyi bilen insanlar bir araya gelip milli takımı dünya kupasına götürebilir" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler

Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Şensoy Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Mehmet Ali Erbil Müge Anlı
Spor Fatih Terim Marcao
Tüm Haberler Mustafa Demir Güzel Sözler Şans Oyunları Ziya Selçuk Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hikmet Karaman: '3 puan çok önemliydi' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 23:26:47. #1.11#