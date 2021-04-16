Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman
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Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, takım halinde mücadele ederek önemli puan aldıklarını söyledi.

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Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, takım halinde mücadele ederek önemli puan aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "İlk devre oyun planımızı sahaya yansıtamadık. Rakipten kaptığımız topları bir daha kaybettik. O zaman da baskıyı daha çok yiyorsunuz. Beşiktaş'ın en büyük özelliği, ilk yarım saatte 8-9 oyuncuyla rakip sahada oynaması, boş alan bulması ve gol atması. İkinci topu kaptırınca, rakip kaleye gidemedik. Topu atabilsek, kaleciyle karşı karşıya kalabilecek pozisyonlarımız vardı. Devreye girdiğimizde oyuncularla bunu konuştuk. '70'e kadar 1-0 oyunu tutun, sonrasını bana bırakın' dedim." diye konuştu.

Maçtaki tüm golleri kendilerinin attığını söyleyen Karaman, "İkinci yarının başında gol yedik. 4 gol var, 4'ünü de biz attık. 2 gol atan oyuncu var, demoralize olmuş. Oyundan alsak daha çok demoralize edebilirsiniz. Börven, Çekici, Lobianitcze gibi çok önemli oyuncular yoktu. Böyle olunca oynamayan oyuncuları hep hazır tutmaya çalıştık. İkinci yarıda 2-0 da olsa oyunu bırakmadık. 3-2 öne de geçebilirdik. Emre'nin net bir pozisyonu var. Korcan'a teşekkür ediyorum. Korcan ve Alper çok önemli işler yaptı. Korcan'ın penaltıyı kurtarması, Alper'in de sorumluluk alması göze battı. Takım halinde mücadele ettik ve önemli bir puan aldık." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarının kendileri için iyi geçmediğini söyleyen Karaman, "Ama ikinci yarıya baktığımızda, rakibi önde karşılayan, atağa çıkan, pozisyon bulan bir Ankaragücü vardı. Tehlike geçmiş değil. 44 puanları bulmak gerekiyor ligde kalmak için. Ankaragücü olarak emin adımlarla gitmek istiyoruz. Bütün takımlara saygı göstererek maçlara çıkacağız. En önemlisi de çok çalışarak, bir takım profili göstermek istiyoruz. 3-4 maç daha oynayalım da o zaman daha net konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Ligde şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu kaydeden Karaman, Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu belirterek, "Beşiktaş 70 puanda, biz 36 puanda maça başladık. 2-0 önde olan, şampiyonluğa oynayan bir takım, oyunu 2-2 de bitirebiliyor. Kalan haftalarda küme düşmeye oynayan takımlar var, derbi var. Ligde enteresan sonuçlar oluyor. Beşiktaş avantajlı, ligin iyi oynayan ekiplerinden birisi. Fenerbahçe hoca değişikliği yaptı. Trabzonspor kendisine yer edinmeye çalışıyor. Bugün için şu takım şampiyonluğun favorisi demek zor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman
Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman
Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman
Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Hikmet Karaman

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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