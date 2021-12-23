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Hikmet Karaman: "2-0'dan geriye dönüş çok önemli"

İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik - Haberler | Spor

- Hikmet Karaman: "2-0'dan geriye dönüş çok önemli" Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "2-0'dan geriye dönüş çok önemli" dedi.

KARAMAN (İHA) - - Hikmet Karaman : "2-0'dan geriye dönüş çok önemli"

MALATYA - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "2-0'dan geriye dönüş çok önemli" dedi.

Uzatmalarda gelen gol ile deplasmanda 1 puan alan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman maç sonrası yaptığı açıklamada, mücadeleye başladıklarında yedikleri gole kadar oyunu kontrol altında tuttuklarını belirterek hem geriden oyun kurarken hem de hücum organizasyonlarında pozitif olduklarını söyledi.

Oyuncuların çok net ve çok rahat kullanacakları topları kaptırdıkları için 2-0 geriye düştüklerini ifade eden Karaman, "İçeriye 2-0 gittik sonrasında oyuncu değişikliklerini yaptık. Belki bizim için riskli bir durumdu ama oyuna giren Gavranovic ve Mustafa inanılmaz golleriyle, hem de performanslarıyla katkı yaptı. Aslında ilk devrenin bitiminde Onur'un kale direğine kadar girip çıkardığı top gol olsa, 2-1 ile içeriye girsek belki ikinci yarı biraz daha farklı, bol goller de seyredebilirdik ama 2-0'dan geriye dönüş çok önemli. 2-2'den sonra Mame'nin pozisyonu var" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'un bir çıkış aradığını kendilerinin ise aradaki puan farkını tutmak istedikleri bir mücadeleye çıktıklarını belirten Karaman, "Nihayetinde 2-0'dan geri dönüş yapıp, orada beraberliği almakta bizim açımızdan olumlu. Çünkü Pazartesi evimizde oynayacağımız Sivasspor maçı var. 10'uncu, 11'inci sıralardaki takımlarında puanları bir maçlık puan var. Orada alacağımız 3 puan ile ikinci yarıya da eksik bölgelerimizi en iyi şekilde doldurup taraftarın istediği ve bizim de istediğimiz skorları alabilen, iyi bir seriyi yakalayabilen bir takım olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Hikmet Karaman: 2-0'dan geriye dönüş çok önemli

Hikmet Karaman: 2-0'dan geriye dönüş çok önemli

Hikmet Karaman: 2-0'dan geriye dönüş çok önemli

Hikmet Karaman: 2-0'dan geriye dönüş çok önemli

Hikmet Karaman: 2-0'dan geriye dönüş çok önemli

Hikmet Karaman: 2-0'dan geriye dönüş çok önemli

Hikmet Karaman: 2-0'dan geriye dönüş çok önemli

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İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik - Spor Haberleri

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