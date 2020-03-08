Hikmat Kucher: "Yunanistan'ın sığınmacılara tavrı insan hakları ihlalidir"
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Türkiye, Avrupa, Irak, Güncel

Hikmat Kucher: "Yunanistan'ın sığınmacılara tavrı insan hakları ihlalidir"

Şiddete karşı duruşu ve sosyal projelerde yer almasıyla tanınan Iraklı model Hikmat Kucher, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sığınmaya çalışan sığınmacılara uygulanan sert müdahalelerin insan hakları ihlali olduğunu açıklayarak yapılanları kınadı.

08.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:38
Hikmat Kucher:

Şiddete karşı duruşu ve sosyal projelerde yer almasıyla tanınan Iraklı model Hikmat Kucher, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sığınmaya çalışan sığınmacılara uygulanan sert müdahalelerin insan hakları ihlali olduğunu açıklayarak yapılanları kınadı.


Geçtiğimiz günlerde Irak'ta kadın model ve fenomenlere yapılan şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek adına açıklama yapan Model Hikmat Kucher, bu sefer de Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara yapılan sert müdahaleleri kınadı. Yunan makamlarının son günlerde sığınmacılar karşısında neden olduğu insan hakları ihlallerinin bir an evvel son bulmasını isteyen Kucher, Avrupa ülkelerinin bu yapılanlar karşısında suskunluklarını kesinlikle tehlikeli ve endişe verici bulduğunu söyledi. Kucher, bu olayların devamında sığınmacı ve mültecilere karşı daha fazla insan hakları ihlali doğurabileceği endişesi oluşturduğunu sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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