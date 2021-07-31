Hikayesi Ordu'da geçen "Şakrak 6 Büyük Sır" adlı kitap çocuklarla buluşturuldu
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Hikayesi Ordu'da geçen "Şakrak 6 Büyük Sır" adlı kitap çocuklarla buluşturuldu

Hikayesi Ordu'da geçen 'Şakrak 6 Büyük Sır' adlı kitap çocuklarla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Hikayesi Ordu'da geçen "Şakrak 6 Büyük Sır" adlı çocuk kitabının, Türkiye'deki birçok öğrenci ile buluşturulduğu bildirildi.

Hikayesi Ordu'da geçen "Şakrak 6 Büyük Sır" adlı çocuk kitabının, Türkiye'deki birçok öğrenci ile buluşturulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın ile yapıldığı anımsatıldı.

Etkinliği izleyen ve talepte bulunan bütün çocuklara, "Şakrak 6 Büyük Sır" kitabının ve çantasının hediye edildiği belirtilen açıklamada, iletişim bilgilerini bildiren çocuklara en kısa zamanda ulaşım sağlanarak yurdun dört bir köşesine hediyelerin gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Siirt, Amasya, Antalya gibi Türkiye'nin farklı köşelerinde hediyeleri alan çocukların mutlu oldukları anlara dair video ve fotoğraflarını ulaştırdıkları Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiği vurgulandı.

Siirt'te görev yapan ve gönderilen kitapları öğrencilerine dağıtan Eda Atılgan da video çekerek ilgililere teşekkür etti.

Ordulu olduğunu ve 13 yıldır Siirt'te matematik öğretmeni olarak görev yaptığını belirten Atılgan, "Ordu Büyükşehir Belediyesinin Ordu'yu ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha yukarılara taşımak için yapmış oldukları projeleri yakından takip ediyorum ve tüm Ordulu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün Ordu'ya geldiğimde projeleri yerinde ve yakından görmek de nasip olur. Evliyalar şehri Siirt'ten, Karadeniz'in incisi Ordu'ya sevgiler ve selamlar gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Hikayesi Ordu'da geçen 'Şakrak 6 Büyük Sır' adlı kitap çocuklarla buluşturuldu
Hikayesi Ordu'da geçen 'Şakrak 6 Büyük Sır' adlı kitap çocuklarla buluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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