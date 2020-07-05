Hikayesi Girişim Kimdir? Neler Yapar? Hikayesi Girişim Kurucusu Figen Geri, Hikayesi Girişim'i tanıtarak platformun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Hikayesi Girişim Kurucusu Figen Geri, Hikayesi Girişim'i tanıtarak platformun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Hikayesi Girişim'in 2015 yılında kurulduğunu belirten Geri, kadın girişimcilere yönelik stant çalışmaları, seminerler, etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlediklerini söyledi.

Network çalışmalarına başladıklarını ve bu çalışmaların kadın girişimcilerin birbirlerine destek olmaları ve iş bağlantıları kurmaları noktasında faydalı olduğunu aktardı. Geri, pandemi sürecinde çalışmalarını online'a taşıyarak yeni projelere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv