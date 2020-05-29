Hikaye ve masal dinleyen çocuklar daha başarılı oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hikaye ve masal dinleyen çocuklar daha başarılı oluyor

Tablet, bilgisayar ve akıllı telefonların çocukların zihnini fakirleştirdiğini vurgulayan Yazar ve Eğitim Uzmanı Gökçe Gülen Akçin, hikaye ve masal dinleyen çocukların zihinsel gelişimlerinin yükseldiğini belirtti.

Hikaye ve masal dinleyen çocuklar daha başarılı oluyor
29.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:32

Tablet, bilgisayar ve akıllı telefonların çocukların zihnini fakirleştirdiğini vurgulayan Yazar ve Eğitim Uzmanı Gökçe Gülen Akçin, hikaye ve masal dinleyen çocukların zihinsel gelişimlerinin yükseldiğini belirtti.

Ailelerin çocukları oyalamak için cep telefonu ve tablet bilgisayarlardan medet ummalarının tehlikelerine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Yazar ve Eğitim Uzmanı Gökçe Gülen Akçin, çocuklara kitap okunmasının zihinsel gelişimi yükselttiğini belirtti. Öğretim Görevlisi Gökçe Gülen Akçin, "Tablet bilgisayarlar çocukların dil gelişimini olumsuz etkilemekte ve geç konuşmalarına neden olmakta" uyarısı yaptı. Araştırmaların, kitap okumanın çocukların dil gelişimi için vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini kaydeden Gökçe Gülen Akçin, "8 aydan itibaren bebeklere okunan hikaye kitapları, dilin daha hızlı öğrenilmesini sağlayarak kelime dağarcığını zenginleştiriyor ve ileriki dönemlerde akademik başarının yüksek olmasını sağlıyor" dedi.

"0-3 YAŞ ARASI DÖNEM ÖNEMLİ"

Gökçe Gülen Akçin, Amerikan Pediatri Akademisinin de okul öncesi kitap okunan çocukların, örgün eğitim dönemlerinde daha başarılı olduğunu belirttiğini aktardı. Doğum ile 3 yaş arasındaki kritik dönemin çocuğun daha sonraki okur-yazarlık dönemini etkilediğini belirten Akçin, "Kitap metinleri, günlük konuşmalardan çok daha geniş bir kelime aralığının kullanılmasını teşvik etmekte. Deneysel çalışmalar gösteriyor ki, kitaplar çocukların alıcı ve ifade edici kelime dağarcığının sağlam bir destekçisidir" değerlendirmesinde bulundu. Gökçe Gülen Akçin, Amerika'da yeni yapılan bir araştırmaya göre okuma yazma açısından zengin bir ortamda yetişen çocuklar ile hiç kitap okunmamış çocuklar arasında 1 milyondan fazla kelime boşluğunun bulunduğunu aktardı.

ÇOCUKLARIN KONUŞMA SÜRELERİNİ ARTIRIYOR

Birçok ülkede, okuma deneyimlerinin faydalarını en üst seviyeye çıkarmak için yerel kütüphaneler aracılığıyla ailelere kitap dağıtıldığına dikkat çeken Gökçe Gülen Akçin, bu programların, çocukların ortalama konuşma sürelerini dikkate değer oranda artırdığını vurguladı. Kitap okumanın dil gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekmek için "Pamuk ve Püsküllü Yardımlaşıyor" adlı bir çocuk kitabı yazan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gökçe Gülen Akçin, görme engelli çocuklara da hikaye ve masal anlatıcısı olarak destek veriyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında Haber
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Adnan Menderes Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Ayça Varlıer Bergüzar Korel
Spor Arda Turan Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Karar Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Hikaye ve masal dinleyen çocuklar daha başarılı oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:36:00. #1.14#
title