"Hikaye kutumdaki kukla" projesiyle anasınıfı öğrencileri, hikayeleri kuklalarla canlandırdı
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"Hikaye kutumdaki kukla" projesiyle anasınıfı öğrencileri, hikayeleri kuklalarla canlandırdı

'Hikaye kutumdaki kukla' projesiyle anasınıfı öğrencileri, hikayeleri kuklalarla canlandırdı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da, Zehra Kitapçıoğlu Anaokulu öğrencileri, "Hikaye Kutumdaki Kukla" adlı e-twinning projesiyle velilerin okuduğu hikayeleri kuklalarla canlandırdı.

Trabzon'da, Zehra Kitapçıoğlu Anaokulu öğrencileri, "Hikaye Kutumdaki Kukla" adlı e-twinning projesiyle velilerin okuduğu hikayeleri kuklalarla canlandırdı.

Ortahisar ilçesindeki Zehra Kitapçıoğlu Anaokulu öğretmenleri Samet Salih ve Filiz Yamiç'in yürüttükleri "Hikaye Kutumdaki Kukla" adlı e-twinning projesinde, Polonya, Makedonya ve Romanya'dan okulların da katılımıyla çocuklar, ailelerinin okuduğu hikayeleri kuklaları kullanarak anlattı.

Proje yürütücülerinden Samet Salih, AA muhabirine, özellikle Kovid-19 salgınının getirdiği olumsuz koşulların, evlerde eğitimi gerektiren bir durumu ortaya çıkardığını belirterek, aileleri de sürece katarak "Hikaye Kutumdaki Kukla" adlı e-twinning projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Salih, projeyle ailelerin kapsamlı bir şekilde çocuklarıyla vakit geçirdiğini ifade ederek, "Hem de çocuklar birden fazla duyuyu geliştirerek gelişim gösterdi. Özellikle okul öncesi dönemde yapılması nedeniyle çocukların erken okur-yazarlık gelişimleri, dil gelişimleri, sosyal becerileri gibi alanlarda büyük katkı sağlayan bir proje oldu." diye konuştu.

Dört ülkeden katılımla çocukların çevrimiçi ortamda bir araya geldiğini aktaran Salih, "Evlerde ve okullarda sahnelemeler yapıldı. Çeşitli ülkelerden öğrencilerin de katılımıyla çevrimiçi gösteriler sunduk. Bu sayede kuklaları kullanma ve sözel ifade becerileri gelişmiş oldu. Çocuklar evlerde aileleriyle birlikte kuklaları yaptı. Hikaye kitaplarındaki ana karakterlerin hareketlerini çocuklar kuklalar ile gerçekleştirdi, kitapları çocuklara okudu." diye konuştu.

Zehra Kitapçıoğlu Anaokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin de projede, ailelerle çocukların birlikte nitelikli ve kaliteli zaman geçirmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Sadece burada anneleri değil babaları da sürecin içine katarak aile bireylerinin iletişimini sağlamak adına güzel bir proje hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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