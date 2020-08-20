Hijyenik ve güvenilir lokanta ile pastaneler "Akıllı Şehir Kayseri" uygulamasında Kayseri'deki hijyenik ve güvenilir hizmet veren lokanta ile pastaneler, "Akıllı Şehir Kayseri" uygulamasında yer almaya başladı.

Kayseri'deki hijyenik ve güvenilir hizmet veren lokanta ile pastaneler, "Akıllı Şehir Kayseri" uygulamasında yer almaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin yeme içme mekanlarının daha sağlıklı hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası'yla imzaladığı protokol kapsamında, hijyenik ve güvenilir hizmet veren işletmelerin telefon, adres ve konum bilgilerine "Akıllı Şehir Kayseri" mobil uygulamasından ve kayseri.bel.tr adresindeki internet sitesinden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar, "Akıllı Şehir Kayseri" mobil uygulaması ve belediye sitesindeki ilgili kategoriden en yakın işletmeleri listeleyebilecek ve yol tarifi alabilecek.

Kaynak: AA