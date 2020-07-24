Hijyenik düğün davetiyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hijyenik düğün davetiyesi

ANTALYA'da bir davetiye firması, koronavirüs sürecinde 1 Temmuz itibarıyla başlayan düğün, nişan ve özel davetler için, içinde dezenfektan ve kolonya bulunan davetiyeler üretmeye başladı.

Hijyenik düğün davetiyesi
24.07.2020 08:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:11

ANTALYA'da bir davetiye firması, koronavirüs sürecinde 1 Temmuz itibarıyla başlayan düğün, nişan ve özel davetler için, içinde dezenfektan ve kolonya bulunan davetiyeler üretmeye başladı. 50'nin üzerinde hijyenik davetiyenin demosunu hazırlayan firmada, sipariş üzerine üretim yapılacak.

Antalya'da davetiye ve nikah şekeri üretimi yapan bir firma, koronavirüs sürecinde hijyenik, içinde dezenfektan ve kolonya bulunan davetiye ve nikah şekerleri üretmeye başladı. Farklı koku ve renkte kolonyalar ve nikah şekeriyle süslenen davetiyelerin üretimine başlandı.Firma yetkilisi Uğur Derin, evlilik hazırlığındaki çiftlerin klasik kağıt davetiyelerden daha çok hijyenik davetiyeleri tercih edeceğini düşündükleri için böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı. Davetiye ve nikah şekerlerinin yanı sıra kimisinde 80 derecede lavanta, limon, bergamut ve çilek gibi farklı kokularda kolonya bulunduğunu belirten Derin, şeffaf görünen şişelerde ise dezenfektan olduğunu kaydetti. Çiftlerin hijyenik davetiyelere ilgi gösterdiğini sözlerine ekleyen Derin, "Projeye 1 Temmuz'da düğünlerin başlayacağı haberini aldıktan sonra start verdim. Atölyede ilk etapta demo hijyen davetiyelerimizi ürettik. İnsanlar bu demolardan koku ve renk seçimini yapıp bize istediklerini söyleyecek. Bu davetiyeler hijyen olduğu kadar aynı zamanda özel tasarım ve kişiye özel davetiye olarak katalogda yerini alıyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı 3. Sayfa
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi Ekonomi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi...
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Politika
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum Politika
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet...
Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi Güncel
Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın etti
Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın etti
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti
Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti
Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır
Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılacak
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılacak
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri dikkat çekti
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri dikkat çekti
Kredi faizlerinin düşmesiyle haziranda konut satışları yüzde 210 arttı
Kredi faizlerinin düşmesiyle haziranda konut satışları yüzde 210 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Süleyman Soylu Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Huysuz Virjin Öztürk Serengil Michael Jackson
Spor Falcao Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Hijyenik düğün davetiyesi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 08:30:38. #1.15#
title