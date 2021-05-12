Hijyenik bir ortamlarda ibadet edilmesine olanak sunuluyor
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Hijyenik bir ortamlarda ibadet edilmesine olanak sunuluyor

Hijyenik bir ortamlarda ibadet edilmesine olanak sunuluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Bayramı sabahında kılınacak Bayram Namazı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini yaptı ve camilerin tamamını dezenfekte etti.

Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki camilerde hummalı bir çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak caminin içindeki halılara anti bakteriyel toz serperek halıları elektrikli süpürgelerle temizledi. Temizlik ekipleri daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camları temizledi. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapıldı. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkıldı. Böylece cemaatin daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadet etmesine olanak sunuldu.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Ayşe-Fatma Alaparmak Cami İmamı Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Geçen sene özellikle Ramazan'da camilerin pandemiden dolayı kapalı olduğu bir dönem yaşadık. Hamdolsun bu sene camilerimiz açık, ibadetlerimiz yerine getiriliyor. Müslümanların kutsal bayramı olan ilk bayram, Ramazan Bayramı geliyor. Tabi her zaman olduğu gibi Şehitkamil Belediyemiz, yine bayram öncesi yoğun bir şekilde elhamdülillah camilerimizin temizliğini sürdürüyor. Özellikle dezenfektan, temizlik anlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Başkanıma ve ekibine, ben özellikle teşekkür ediyorum. Bizim cami adına her zaman bu hizmetlerini görüyoruz ve devam ediyorlar, inşallah devam edeceklerdir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim, hayırlara vesile etsin."

Kaynak: Bültenler

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