Hijyende sınıfı geçtiler

12.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:53

Eczacıbaşı Profesyonel'in kusursuz hijyen sağlanmak amacıyla 2017 yılında başlattığı proje çerçevesinde, periyodik denetimlerden geçen TUI SENSATORI Resort Barut Sorgun, 'Hijyende Mükemmellik' sertifikasını almaya hak kazandı.



Eczacıbaşı Profesyonel'in işletmelerin temizlik ve hijyen standartlarını yükseltmek ve müşteri memnuniyetini artırmak hedefiyle 2017 yılında hayata geçirdiği 'Hijyende Mükemmellik' projesi devam ediyor. Üç adımda kusursuz hijyen sağlanmasını amaçlayan proje çerçevesinde denetim, takip ve koruma aşamalarına tabi tutulan TUI SENSATORI Resort Barut Sorgun Otel 'Hijyende Mükemmellik' sertifikasını almaya hak kazandı. 11 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen sertifika töreninin açılış konuşmasını Barut Hotels Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Birgül Akgül yaptı.



"Müşteriler ev dışında önce 'temizlik' diyor"



Törende TUI SENSATORI Resort Barut Sorgun Otel yönetimine sertifikasını takdim eden Eczacıbaşı Profesyonel Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin şunları söyledi:



"İşletmeler açısından müşteri sadakati ve devamlılığı için hijyen ön şarttır. Sektöre yönelik gerçekleştirmiş araştırmaların sonuçlarında gördük ki; otel ve yeme içme noktalarını kapsayan ev dışı tüketim noktalarında yemek yiyen tüketicilerin yüzde 68'i restoran seçim kriterlerini sıralarken birinci sırada "temizlik" diyor ve tüketicilerin yüzde 61 gittiği restoranlardaki tuvaletlerin temizliğini yeterli bulmuyor. Yüzde 58'lik bir kesim ise temiz olmadığı için bu restorana gitmeyi bırakıyor. Eczacıbaşı Profesyonel olarak bizler, işletmelerin hijyen çözüm ortağı olarak son kullanıcıların beklentilerini her zaman göz önünde bulunduruyoruz. İşletmelere sunduğumuz geniş ürün portföyümüzün yanısıra Eczacıbaşı Profesyonel Akademi ekibi ile eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Ayrıca hem işletmelere fayda sağlayacak hem de son kullanıcıların memnuniyetlerini üst seviyelere çıkaracak projeler üzerinde de çalışıyoruz. 'Hijyende Mükemmellik' projemizde bu kapsamda hayata geçirdiğimiz bir denetim ve sertifikasyon sürecidir."



"Otel, 'Hijyende Mükemmellik' aşamalarını başarıyla tamamladı"



Bahsi geçen otelin 'Hijyende Mükemmellik' projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda durum değerlendirme, eğitim ve denetim aşamalarına tabi tutulduğunu söyleyen Özbilgin, "Eczacıbaşı Profesyonel Akademi hijyen denetçilerimiz tarafından gerçekleştirilen mikrobiyolojik testler ile otelin housekeeping, mutfak, f&b, a la carte ve su şartlandırma bölümlerinde hijyen denetimi yapıldı ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edildi. Bu departmanlarda çalışan personele hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri verilerek, uygun yönlendirmeler yapıldı ve hijyen uygulamalarında iyileştirmeler sağlandı. Son olarak ise temizlik maliyetlerini düşürecek ve zamandan tasarruf sağlayacak doğru uygulama yöntemleri işletmeye aktarıldı. Tüm bu aşamalardan başarıyla geçen Barut Sorgun Otel, bugün 'Hijyende Mükemmellik' sertifikası almaya hak kazandı" diyerek otel yönetimine sertifikasını takdim etti.



Hijyende Mükemmellik Sertifikası alan söz konusu otelin genel müdürü Çağdaş Akkaya; "6 aylık yoğun ve titiz bir sürecin ardından tüm ekibimizin katkıları ile bu sertifikayı almaya hak kazandık. Yarım asırdır misafirlerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz. Hijyen konusunda iyi olduğumuzu biliyorduk ancak Eczacıbaşı Profesyonel'in Hijyende Mükemmellik Sertifikası ile uygulamalarımızı mükemmelleştirdik. Sürdürülebilir olması için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bize her konuda destek olan Eczacıbaşı Profesyonel ekibine teşekkür ederiz" dedi.



3 adımda kusursuz hijyen hedefleniyor



Hijyende Mükemmellik projesi denetim, takip ve koruma başlıkları altında 3 aşamada yürütülüyor. Eczacıbaşı Profesyonel bünyesinde kurulan EP Akademi, uzman danışman kadrosu ile işletmenin mevcut durumunu inceleyerek değerlendirme yapıyor. Ardından gelen takip aşamasında ise düzenli ziyaretler ve eğitimler ile hijyende standartlaştırma hedefleniyor. Koruma aşamasında ise düzenli ziyaretler ve işletmenin doğru uygulamaları sonucunda işletmede ulaşılan hijyen standartları koruma altına alınıyor, temizlik maliyeti düşürülüyor ve zaman tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca işletmede çalışan sektör profesyonellerinin de hijyen bilinci artırılıyor. Bu 3 aşamayı başarıyla geçen işletmeler "Hijyende Mükemmellik" sertifikasını almaya hak kazanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA