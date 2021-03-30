Son dakika haberleri | "Hijyen2" operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı
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Son dakika haberleri | "Hijyen2" operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: "Hijyen2" operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hijyen 2" operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hijyen 2" operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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"Hijyen2" operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı

Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hijyen 2" operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı

ADANA - Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hijyen 2" operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri liderliğini Murat Takak adlı zanlının yaptığı ve aralarında polislerin de olduğu Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde konumlanan "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütünün, Kasten Adam Öldürme, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu ve Silah Ticareti" gibi eylemlere karıştığının tespit etmesi üzerine 13 Ocak 2021 günü şafak vakti eş zamanlı "Hijyen" operasyonunu gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan zanlılardan aralarında polislerinde olduğu 41 zanlı tutuklandı.

Polis çeteyi takibe devam ederek 26 Mart günü şafak vakti "Hijyen 2" operasyonunu Konya, Bursa ve Adana'da eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. 40 adresi basan polis 33 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların 19 Mayıs Mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürüldü. Zanlılar sorgularında bu iddiaları kabul etmedi. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9'u tutuklanırken 10'u adli kontrol ile 14'ü ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlk operasyonla birlikte toplam tutuklanan zanlı sayısı 50 oldu.

Son dakika haberleri | 'Hijyen2' operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı
Son dakika haberleri | 'Hijyen2' operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı
Son dakika haberleri | 'Hijyen2' operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı
Son dakika haberleri | 'Hijyen2' operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı
Son dakika haberleri | 'Hijyen2' operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı
Son dakika haberleri | 'Hijyen2' operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı
Son dakika haberleri | 'Hijyen2' operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı
Son dakika haberleri | 'Hijyen2' operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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