HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hijyen ürünlerinde "talep patlaması" yaşandı

Hijyen ürünlerinde
07.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:02

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kolonya, sabun ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine yoğun talep olduğunu belirterek, "Hijyen ürünlerinde birçok firma, 1 yılda satacağı ürünü iç...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kolonya, sabun ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine yoğun talep olduğunu belirterek, "Hijyen ürünlerinde birçok firma, 1 yılda satacağı ürünü iç piyasaya 1,5-2 ayda sattı." dedi.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasının ardından yoğun süreç yaşadığını anlattı.

Kentte 30 yıldır kolonya, sabun, ıslak havlu, şampuan, losyon ve dezenfektan üretimi yapan firmanın da sahibi olan Duran, salgın sonrası özellikle el hijyeninin ön plana çıktığını vurguladı.

Duran, bu süreçte hijyen ürünlerine ciddi anlamda talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır yurt içi ve yurt dışına üretim yapıyoruz. Bu dönemde bizim de tahmin etmediğimiz yoğun bir talep oluştu. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk başta hazırlıksız yakalandık. 11 Mart'ta ilk vakanın açıklanmasının ardından talep patlaması yaşandı ama daha sonra üreticiler olarak gerekli önlemleri aldık. Tedarikçilerimiz de gerekli önlemleri aldı. Talep halen yoğun şekilde devam ediyor. Hijyen sektöründe üretim yapan firmalarımız yurt içi ve yurt dışıyla ilgili üretimlerine devam ediyor."

"Hijyen ürünlerinde birinci tercih kolonya"

Türkiye'de ilk vaka görülmeden önce yurt dışına ürün satışının ciddi manada hızlandığını hatırlatan Duran, "11 Mart'tan sonra iç piyasa da bu işin içine girdi. Özellikle kolonyaya yoğun ilgi oldu. Ciddi anlamda talep patlaması yaşandı." dedi.

Duran, kolonyada 1 yılda tüketilen ürünü son 1,5 ay içinde sattıklarını anlatarak, "Bu talep halen devam ediyor. İç piyasadaki tüketicilerimizin hijyen ürünlerinde birinci tercihi kolonya. Bunun ardından el dezenfektanı, jel ve el sabunları geliyor. Bu ürünlerin satışlarında çok ciddi artış var. Hijyen ürünlerinde birçok firma, 1 yılda satacağı ürünü iç piyasaya 1,5-2 ayda sattı." diye konuştu.

Talepleri karşılamak için halen var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Duran, "Sektör olarak bu kapsamda istihdamı artırıcı hamlelerimiz de oldu. Bu süreçte iyi bir sınav verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Ekonomi
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı Ekonomi
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Ekonomi
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak Ekonomi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi Ekonomi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Ekonomi
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hüseyin İnan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Ersin Korkut Burak Özçivit
Spor Neymar Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nenad Bjelica Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Hijyen ürünlerinde "talep patlaması" yaşandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 11:31:16. #1.14#
title