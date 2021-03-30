"Hijyen tüneli" turizm fuarının gözde ürünü oldu

Antalya'da düzenlenen ve 10 milyar liralık işlem hacmine imza atılan 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı'nda talep gören malzemeler arasında "hijyen tüneli" ilk sırada yer aldı.

Antalya'da düzenlenen ve 10 milyar liralık işlem hacmine imza atılan 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı'nda talep gören malzemeler arasında "hijyen tüneli" ilk sırada yer aldı.

Genellikle aralıkta düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl martta gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı 120 firmanın katıldığı fuarda, otellerin mutfaklar, odalar ve lobilerinde kullanılan malzemeler sergilendi.

Fuarda en fazla talep gören ürün ise salgınla gündeme gelen "hijyen tüneli" oldu. Fuardaki talepler, otellerin salgın nedeniyle satın alma kalemlerinde öncelik sırasını değiştirdiğini gösterdi.

Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç, AA muhabirine, 4 gün süren fuarın, yerli ve yabancı tedarikçileri ile sektörü bir araya getirdiğini söyledi.

Dernek olarak 3 yıldır sektörün sezon öncesi malzemelerini rahatça tedarik edebilmesi ve gelişen teknolojilerden haberdar olabilmesi amacıyla fuar düzenlediklerini anlatan Bilgiç, fuarın her geçen yıl gerek katılımcı gerekse işlem hacmi bakımından büyük mesafe katettiğini belirtti.

Otel bütçelerinin gelecek sezona ilişkin bütçelerinin normalde yıl sonunda belirlendiğini ancak salgın nedeniyle bu yıl değişkenlik yaşandığını aktaran Bilgiç, "Ramazan Bayramı ile ülkemizde turizmin hareketlenmeye başlayacağını düşünüyoruz. Oteller hazırlanıyorlar, açık olan oteller var ama birçok otel ise 1 Nisan'dan itibaren kapılarını açacak. Bunları değerlendirerek fuarımızı bu yıl aralıkta değil, martta yaptık." diye konuştu.

Salgın kurallarına uygun şekilde fuarı gerçekleştirdiklerine değinen Bilgiç, fuarda 10 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığını bildirdi.

Otelde misafirleri hijyen tüneli karşılıyor

Bilgiç, salgının, otellerin taleplerini de değiştirdiğini söyledi.

Daha önceki fuarlarda sergilenmeyen malzemelerin bu fuarda yer aldığını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Önceki fuarlarımızda otel işletmecileri, otel dizaynında, mutfakta, odalarda, lobide kullanılan malzemeleri araştırırdı. Şimdi ise salgının gerektirdiği malzemeler ön plana çıktı. Otellerimiz daha önce de hijyen kurallarına önem veriyordu ancak şu anda kurallar Güvenli Turizm Sertifikası Programı ile daha da genişletildi. Otele adım attığınız andan itibaren sizi hijyen tüneli karşılıyor. Lobi girişlerinde mutlaka bulunduruluyor. Salgınla hayatımıza giren hijyen tünelleri alımları fuarda da ciddi oranda arttı."

Bilgiç, bunun dışında otellerde kumanda gibi herkes tarafından kullanılan ürünlerin paketlendiğini, bundan dolayı da paketleme araçlarına, dezenfektan gibi ürünlere de ilginin arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun