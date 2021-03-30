"Hijyen tüneli" turizm fuarının gözde ürünü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Hijyen tüneli" turizm fuarının gözde ürünü oldu

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
'Hijyen tüneli' turizm fuarının gözde ürünü oldu

Antalya'da düzenlenen ve 10 milyar liralık işlem hacmine imza atılan 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı'nda talep gören malzemeler arasında "hijyen tüneli" ilk sırada yer aldı.

Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı
Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum
Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum

Antalya'da düzenlenen ve 10 milyar liralık işlem hacmine imza atılan 3. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı'nda talep gören malzemeler arasında "hijyen tüneli" ilk sırada yer aldı.

Genellikle aralıkta düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl martta gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı 120 firmanın katıldığı fuarda, otellerin mutfaklar, odalar ve lobilerinde kullanılan malzemeler sergilendi.

Fuarda en fazla talep gören ürün ise salgınla gündeme gelen "hijyen tüneli" oldu. Fuardaki talepler, otellerin salgın nedeniyle satın alma kalemlerinde öncelik sırasını değiştirdiğini gösterdi.

Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç, AA muhabirine, 4 gün süren fuarın, yerli ve yabancı tedarikçileri ile sektörü bir araya getirdiğini söyledi.

Dernek olarak 3 yıldır sektörün sezon öncesi malzemelerini rahatça tedarik edebilmesi ve gelişen teknolojilerden haberdar olabilmesi amacıyla fuar düzenlediklerini anlatan Bilgiç, fuarın her geçen yıl gerek katılımcı gerekse işlem hacmi bakımından büyük mesafe katettiğini belirtti.

Otel bütçelerinin gelecek sezona ilişkin bütçelerinin normalde yıl sonunda belirlendiğini ancak salgın nedeniyle bu yıl değişkenlik yaşandığını aktaran Bilgiç, "Ramazan Bayramı ile ülkemizde turizmin hareketlenmeye başlayacağını düşünüyoruz. Oteller hazırlanıyorlar, açık olan oteller var ama birçok otel ise 1 Nisan'dan itibaren kapılarını açacak. Bunları değerlendirerek fuarımızı bu yıl aralıkta değil, martta yaptık." diye konuştu.

Salgın kurallarına uygun şekilde fuarı gerçekleştirdiklerine değinen Bilgiç, fuarda 10 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığını bildirdi.

Otelde misafirleri hijyen tüneli karşılıyor

Bilgiç, salgının, otellerin taleplerini de değiştirdiğini söyledi.

Daha önceki fuarlarda sergilenmeyen malzemelerin bu fuarda yer aldığını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Önceki fuarlarımızda otel işletmecileri, otel dizaynında, mutfakta, odalarda, lobide kullanılan malzemeleri araştırırdı. Şimdi ise salgının gerektirdiği malzemeler ön plana çıktı. Otellerimiz daha önce de hijyen kurallarına önem veriyordu ancak şu anda kurallar Güvenli Turizm Sertifikası Programı ile daha da genişletildi. Otele adım attığınız andan itibaren sizi hijyen tüneli karşılıyor. Lobi girişlerinde mutlaka bulunduruluyor. Salgınla hayatımıza giren hijyen tünelleri alımları fuarda da ciddi oranda arttı."

Bilgiç, bunun dışında otellerde kumanda gibi herkes tarafından kullanılan ürünlerin paketlendiğini, bundan dolayı da paketleme araçlarına, dezenfektan gibi ürünlere de ilginin arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Özge Özder Şevval Sam Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Hijyen tüneli" turizm fuarının gözde ürünü oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:25:25. #1.14#
title