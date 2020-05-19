'HİJYEN' OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR SERBET BIRAKILDI
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'HİJYEN' OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR SERBET BIRAKILDI

Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "hijyen" operasyonuna gözaltına alınan bütün şüpheliler serbest bırakıldı.

'HİJYEN' OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR SERBET BIRAKILDI
19.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:11
Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "hijyen" operasyonuna gözaltına alınan bütün şüpheliler serbest bırakıldı.

Son dönemde özellikle organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen kişilere yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda aralarında "Hanımağa" olarak bilinen Güniz A.'nın da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti. 13 şüpheliyi yakın takibe alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 7 farklı ilde operasyon düzenlendi. "Hijyen" adı verilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Mersin'de gözaltına alınan Güniz A.'nın Ankara'da SEGBİS ile ifadesi alındı. Güniz A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan İstanbul'da gözaltına alınan 4 kişi de ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltında olan 5 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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