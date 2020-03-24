Hijyen önemi anlaşıldı Ülkemizde Gastronomi Turizmi konusunda faaliyet gösteren ,Tc Kültür Turizm bakanlığı ve Türsab ile entegre çalışan Gastronomi Turizmi Derneği başkanı Korona Virüs den etkilenen turizm kaybının 1 milyar usd yi bulacağını açıkladı.

Bu virüs etkileri sonrası tüketicinin ilk bakacağı şey hijyen ve GT belgesi olacak.

İlk etapta Önce havayolları adından seyahat acenteleri Oteller ve yeme içme işletmelerini olumsuz etkileyen sektörde tüm Dünyadaki daralmanın ülkemizi de etkilediğini aktaran dernek başkanı Gürkan Boztepe :ülkemizde çok ciddi ivme kazanmış bu sektörün kriz sonrası en hızlı çıkışı yakalayacak sektör olduğunun altını çizdi.

Şu anda ülkemize yeme içme sektöründen yıllık 6 milyar usd girdiğinin bunun 15 milyar usd hedefinden sapma göstereceğini belirten Boztepe:krizden çıkta en kısa sürede toparlanacak sektörün yine Gastronomi olacağını belirtti.

Dünya Turizm verilerine göre belirlenen %5 lik büyüme hedefinin bugün %10 küçülmeye geçtiğini fakat Dünya'da krizi atlatırken hız kazanacak sektörlerde oyun ve oyuncuların değişeceğini belirtti.

Ülkemizde merdiven altı çalışan kurumlar yerine hijyene dikkat eden kurumların katlanarak büyüyeceğine inandığını belirten dernek başkanı önümüzdeki süreçte GT HİJYEN BELGESİ ile restoranlara çok detaylı bir hijyen uygulaması başlatacaklarını anlattı.

Yaklaşık 2.5 yıl önce Türkiye Kalite Derneği ve Diversey ile yaptıkları restoran belgelendirme sisteminin öneminin bugünlerde daha iyi anlaşıldığını aktaran Boztepe:sadece restoranlara yıldız vermek ve kitap basmakla değil top yekün içerikli bir çalışmanın ortalama 3 yıl sürdüğünü belirtti.

Önce İstanbul Ankara da başlayacak ''Restoran Derecelendirme ''Türk Michelini olarak Dünyada marka olacak.Kriz sonrası hijyene daha da dikkat edecek olan tüketiciler kapıda GT belgesi olmayan restoranları tercih etmeyecek dedi.

Bu kriterler için Gastronomi Turizmi derneği:Gastro akademi başkanı dr Mesut İnan çalışmaları ve Türsab Gastronomi İhtisas Komitesi başkanı Ömer Kartın'ın çok önemli katkıları ile tüm dünyadaki tüm sistemleri araştırması sonucu ortaya çıkan GT Belgesi için ailelerinizi güvenle götürebileceğiniz yerler listesini açıklayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Bültenler