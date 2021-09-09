HİJYEN KURALLARI İHMAL EDİLMİYOR
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HİJYEN KURALLARI İHMAL EDİLMİYOR

HİJYEN KURALLARI İHMAL EDİLMİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

HİJYEN KURALLARI İHMAL EDİLMİYOR Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden ULAŞIM A. Ş. toplu taşıma araçlarında hijyen ve sağlıklı ortamın sağlanması amacına yönelik dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

HİJYEN KURALLARI İHMAL EDİLMİYOR Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden ULAŞIM A. Ş. toplu taşıma araçlarında hijyen ve sağlıklı ortamın sağlanması amacına yönelik dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Covid-19 ile mücadele kapsamında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta aşılama çalışmalarının hızlanması ile aşılama haritasında mavi rengi alan ilimizde Düzce Belediyesi vatandaşların en çok kullandığı sosyal alanlardan biri olan otobüslerde dezenfekte çalışmalarını aksatmıyor. Toplu ulaşım hizmeti veren araçlar, belediye ekiplerince, korona-virüs salgını dolayısıyla belli aralıklarla temizliği yapılıp dezenfekte ediliyor.

Düzce Ulaşım A. Ş, korona-virüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla spreyleme yöntemiyle otobüsleri temizlerken halk sağlığına yönelik çalışmaya da imza atmış oluyor.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Düzce Belediyesi ULAŞIM A. Ş. yetkilileri, yapılan dezenfekte işlemlerinin yanında vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanırken pandemi kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatarak, dezenfekte işlemlerini periyodik olarak sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Habermetre

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