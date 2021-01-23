Hijyen endişesi tüketiciyi "yıkanıp paketlenmiş" meyve-sebzeye yönlendirdi

Salgınla birlikte artan hijyen kaygısı tüketicinin mutfak alışverişine de yansırken, aldığı ürünün temizliğinden emin olmak isteyen ya da yıkama, soyma, doğrama işlemleriyle uğraşmak istemeyen tüketiciler yıkanmış, paketlenmiş meyve-sebzeye yöneldi.

Salgınla birlikte artan hijyen kaygısı tüketicinin mutfak alışverişine de yansırken, aldığı ürünün temizliğinden emin olmak isteyen ya da yıkama, soyma, doğrama işlemleriyle uğraşmak istemeyen tüketiciler yıkanmış, paketlenmiş meyve-sebzeye yöneldi.

Dünya ve Türkiye'de etkisi devam eden Kovid-19 salgını, çok sayıda sektörü değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ederken, bunlardan biri de gıda sektörü oldu.

Özellikle temas-temizlik ve hijyen konusunda hassas günlerin geçirilmesine neden olan salgın süreci, tüketicilerin meyve-sebze alışverişindeki eğilimini de değiştirdi.

Tüketeceği ürünün temizliği konusunda emin olmak isteyen tüketicilerin çoğu, taze meyve-sebzeyi market ya da pazardan almak yerine paketlenmiş ürün araştırmaya başladı. Evden çalışmaya devam edip yemek yaparken yıkama doğrama işlemleri ile vakit harcamak istemeyen tüketiciler de daha pratik olduğu için yıkanmış temizlenmiş ürünlerin satışını katladı.

Katlanan talebe yanıt vermeye çalışan şirketler, yıkanmış ıspanaktan soyulmuş sarımsağa, günlük sıkılmış taze meyve suyundan pişmeye hazır pırasaya, doğranmış patatesten yemeye hazır salataya, soyulmuş meyveden soyulmuş soğana dek tüketime hazır bir çok ürünü tüketicinin beğenisine sundu.

Aynı gün teslim edilen siparişlerde en fazla talebi ise yıkanmış ıspanak gördü.

"Hijyen ve el değmemiş ürün hassasiyeti ile birlikte öne çıktık"

Değişen tüketici alışkanlıklarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Fresh World Kurucu Ortağı Selman Ertürk, şirket olarak tüketime hazır, paketlenmiş taze ürün hazırladıklarını belirterek, yıllardır zincir restoranların, otellerin bu yöndeki taleplerini karşıladıklarını söyledi.

Ertürk, işlenmiş ve ham ürünler olmak üzere iki çeşit hazırladıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Son 1 yıldır, pandemi süreci ile birlikte son tüketiciye ulaşma fikrini hayata geçirdik. Son tüketiciye şimdi yıkanmış, hazırlanmış, paketlenmiş taze ürünleri kendi araçlarımızla ve kendi personelimizle gönderiyoruz. Şu an tüketicide tüketime hazır ürünlere çok fazla talep var.

Pandeminin de getirdiği hijyen ve el değmemiş ürün hassasiyeti ile birlikte öne çıktık. Açıkta satılan ürünlerle ilgili insanların tereddütleri oluyor, ürünlerimiz paketli olduğu için talep arttı. Tüketime hazır ürünlerde ve yıkanmış ürünlerde satış rakamlarımızı fazlasıyla artırdık."

"Tamamen hijyen odaklı çalışıyoruz, hepsi el değmeden paketleniyor"

Özellikle içinde bulunulan süreçte tüketicinin bu ürünleri tercih etmesi için çok sayıda sebep olduğunu dile getiren Ertürk, tamamen hijyen odaklı çalıştıklarını, ürünlerinin hepsinin el değmeden paketlendiğini anlattı.

Ertürk, ürünlerin taze olduğunun ve günlük geldiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Taze sıkılmış meyve sularımız var, talep geldikten sonra sıkıp aynı gün müşteriye ulaştırıyoruz. Ürünlerimizin hepsi taze, anlaşmalı tarlalardan seçilmiş ürünler. Marketlerde bulunan paketli ürünlerden farkımız, bizim ürünlerimiz dondurulmuş değil, hepsi taze ürünler. Yıkanmış ürünlerimizin hepsi saf su ile yıkanıyor, yüksek standartlarda temizleniyor.

Tüketime hazır gıdalar içinde en fazla tercih edilen ürün yıkanmış ıspanak. Kadınların evde temizlemekte en fazla zorlandığı ürün ıspanak, bu yüzden şu an en fazla yıkanmış ıspanak satıyoruz. Ardından doğranmış patates, haşlamaya hazır brokoli ve karnabahar, doğranmış havucu ile birlikte pişirmeye hazır pırasa geliyor. Ürünlerimizi yıkamaya gerek kalmıyor, hatta ben 'Evde bizim ürünlerimizi yıkamayın, kirletirsiniz.' diyorum."

"Gelen siparişler, aynı sabah hazırlanarak tüketiciye ulaşıyor"

Dünyada bu tarz ürünlere yönelik önemli bir talebin bulunduğunu aktaran Ertürk, Türkiye'de bu talebin yeni yeni oluştuğunu, bu algının oluşmasında salgının da etkili olduğunu söyledi.

Ertürk, hızlı şekilde bu talebin arttığını dile getirerek, şu an için İstanbul'da verdikleri hizmet çerçevesinde ürünleri kendi personelleri ile ulaştırdıklarını söyledi.

Online tarafta artan talebe yetişmek için yakın zamanda mobil uygulamayı kullanıma sunacaklarının bilgisini paylaşan Ertürk, gelen siparişlerin aynı sabah hazırlanarak tüketiciye ulaştırıldığını anlattı.

Ertürk, "Şu an kapıya teslim ettiğimiz 150 çeşit toplam ürünümüz, 100'e yakın da tüketime hazır ürünümüz bulunuyor. Biz müşteriye hijyen ve pratiklik sağlıyoruz, müşterinin zaman kaybını önlüyoruz. Sattığımız ürünler, paketi açıp tabağa dökülebilen ürünler. Alınan ürün hem çöpe atılmamış, ihtiyaç kadar alınmış ürün oluyor hem de hemen hazırlanıp sofraya koyulabiliyor. Birinci sınıf ürünleri, temizlenmiş paketlenmiş olarak kapıya kadar getiriliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu