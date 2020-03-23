Hijyen ekipleri yeni mahalle'de Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, Koronavirüs (COVİD-19) salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm mahallelerin cadde ve sokaklarını hijyen çalışmasına dahil eden belediye ekipleri bu kapsamda Yeni Mahalle'de detaylı çalışma başlattı. Yeni Mahalle'ye giren hijyen ekipleri sokak ve caddeleri dezenfektanlı suyla yıkayarak virüslerden arındırıyor.

YENİ MAHALLE'DE DETAYLI TEMİZLİK

Ayrıca vatandaşların Yeni Mahalle bölgesinde toplu olarak kullandıkları eczaneler, duraklar, kapalı pazar yeri, camiler, okullar, işletmeler, Yeni Mahalle Muhtarlığı ile devlet hastanesi dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.

Her gün iki mahalleyi çalışma programına dahil eden ekipler Siteler, Atatürk, Kurtuluş, Kazım Dirik, Yalı ve Kültür Mahallesi'nin dezenfektan işlemlerini de tamamladı.

Kaynak: Bültenler