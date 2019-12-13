Highway Outlet'te hediye yağmuru var

13.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:13

Bolu'nun cazibe merkezlerinden olan Highway Outlet, 2020 yılına sayılı günler kala düzenleyeceği Yılbaşı Kampanyası ile alışveriş keyfini ikiye katlarken, birbirinden güzel hediyeleri de ziyaretçileriyle buluşturuyor.



2019 yılını rekor ziyaretçi sayısı ve yüzde 99 mağaza doluluk oranıyla tamamlamaya hazırlanan Highway Outlet'te hediye yağmuru başlıyor. 14 Aralık-31 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek kampanyada, Highway Outlet'te bulunan mağazalardan aynı gün içinde yapılacak 300 TL ve üzeri alışverişlerin ardından müşteriler Danışma noktasına gelerek fiş veya faturalarını ibraz ettirdikten sonra kampanyaya katılım sağlarken, hediye çarkını çevirmeye hak kazanacaklar. Stoklarla sınırlı olan Yılbaşı Kampanyası'nda, beyaz eşyadan elektronik eşyaya, ev tekstilinden zücaciyeye, mutfak eşyalarından ev aksesuarlarına ve giyimden teknolojiye binlerce hediye anında sahibini bulacak.



Kampanya ile alakalı detaylı bilgi almak için Highway Outlet resmi sosyal medya hesaplarını veya www.highwayoutlet.com.tr adresini ziyaret edebilir. - BOLU

Kaynak: İHA