Highway'de, Nisan Ayı Etkinlikleri

Bolu'da, Highway AVM'de Nisan ayı boyunca çocuklara yönelik düzenlecek etkinlikler açıklandı.

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol alışverişmerkezi olan Highway Outlet, Nisan ayı boyunca çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenleyecek. 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günü 14.00-19.00 saatleri arasında çizgi film animasyonu Köstebekgiller'in lisanslı çocuk etkinliği AVM içinde çocuklarla buluşacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ise, miniklerin severek izlediği efsane çizgi film animasyonu Heidi, 20-21-22 ve 23 Nisan tarihlerinde dört gün boyunca muhteşem ötesi lisanslı etkinliğiyle çocukların karşısında olacak. Etkinlik 14.00-16.00-18.00 saatlerinde günde üç seans olarak gerçekleşecek. 23 Nisan Salı günü saat 15.00'da da Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Highway Outlet işbirliğiyle çocuklara özel uçurtma şenliği düzenlenecek.

Etkinliklere verilecek üç günlük aranın ardından ise ünlü ressam ve karikatürist Şenol Karakaya, Karikatür Atölyesi ile Highway Outlet ziyaretçilerine hünerlerini sergileyecek. Dünya Dans Günü'ne özel birbirinden güzel dans gösterilerinin yer alacağı Dans Festivali de, 28 Nisan Pazar günü, 14.00-16.00 saatleri arasında AVM sahnesinde olacak. - BOLU

Kaynak: İHA