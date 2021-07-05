Highway AVM, farklı lezzetleri buluşturmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Highway AVM, farklı lezzetleri buluşturmaya devam ediyor

Highway AVM, farklı lezzetleri buluşturmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bolu'da farklı lezzetleri bir araya getirerek ziyaretçilerine yemek deneyimleri sunan HighWay Outlette Dürümle'nin 45'inci şubesi açıldı.

Bolu'da farklı lezzetleri bir araya getirerek ziyaretçilerine yemek deneyimleri sunan HighWay Outlette Dürümle'nin 45'inci şubesi açıldı.

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, farklı lezzetleri bünyesine katmaya devam ediyor. Peynir lezzetiyle Türkiye'de bir ilk olan cheddarlı Adana dürüm, soslu Adana-Urfa dürüm, tavuk dürüm ve antrikot dürüm lezzetlerini ürün karmasında bulunduran Dürümle, HighWay Outlet'te açıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Serenay Sarıkaya Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Highway AVM, farklı lezzetleri buluşturmaya devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:51:47. #1.16#

title