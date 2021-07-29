Highway AVM'den, 10'uncu yaşında 10 hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Highway AVM'den, 10'uncu yaşında 10 hediye

Highway AVM'den, 10'uncu yaşında 10 hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde kurulu bulunan Highway AVM, 10'uncu yıl dönümünü takipçilerine verdiği 10 hediyeyle kutladı.

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde kurulu bulunan Highway AVM, 10'uncu yıl dönümünü takipçilerine verdiği 10 hediyeyle kutladı.

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, 10'uncu yıl kutlamalarını sosyal medya takipçilerine hediye vererek kutladı. Highway Outlet AVM'nin 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında 20-28 Temmuz tarihleri arasında resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden başlatılan yarışmada, Highway Outlet resmi Instagram hesabını takip edip, çekiliş postunu beğenen, ve postun altına iki arkadaşını etiketleyen Instagram kullanıcıları çekilişe katılmaya hak kazanmış oldu. Yaklaşık 10 gün süren ve katılımcı rekorunun kırıldığı yarışma, alışveriş merkezinin 10'uncu yıldönümü olan 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00'de sona ererken, ardından canlı yayında kazanan talihlilerin belli olduğu çekiliş gerçekleştirildi.

Wireless kulaklık, saç kurutma makinesi, buharlı düzleştirici, kahve makinesi, dizüstü bilgisayar, akıllı robot süpürge, şarjlı dikey süpürge, akıllı bileklik, Lcd televizyon ve elektrikli scooter'dan oluşan 10 hediye sahibini bulurken, hediyeleri kazanan şanslı takipçiler ödüllerini alışveriş merkezi danışma noktasına gelerek kimlik ve Instagram kullanıcı adı ibrazı ile teslim alabilecekler. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Fatma Girik Oğulcan Engin Çağatay Akman Sevda Erginci
Spor Mesut Özil Metin Oktay Roger Schmidt Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Highway AVM'den, 10'uncu yaşında 10 hediye - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:10:42. #1.16#

title