"Highlight" ve "Only Art" sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Highlight" ve "Only Art" sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu - Haber
Ressam, Only, Güncel

"Highlight" ve "Only Art" sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu

Aralarında ressam Devrim Erbil, Karl Talip Kara, Ergin İnan ve Kübra Ünsaç'ın eserlerinin bulunduğu "Highlight" adlı karma resim sergisi ile sanatçı Müberra Yılmaz'ın heykel ve tuvallerinden oluşan "Only Art" adlı solo sergi, Nişart Galeri'de ziyarete açıldı.

09.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:40

Aralarında ressam Devrim Erbil, Karl Talip Kara, Ergin İnan ve Kübra Ünsaç'ın eserlerinin bulunduğu "Highlight" adlı karma resim sergisi ile sanatçı Müberra Yılmaz'ın heykel ve tuvallerinden oluşan "Only Art" adlı solo sergi, Nişart Galeri'de ziyarete açıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan galeri sahibi Nihat Tokat, Nişart'ı 28 yıl önce Türk sanatlarını ve sanatçılarını yurt dışında tanıtmak amacıyla kurduklarını söyledi.

Tokat, galeri olarak aynı zamanda yetenekli genç sanatçı adaylarını da ortaya çıkarmak istediklerine işaret ederek, "Gündemdeki sanatçılarımızı da sanatseverlerle buluşturma misyonu taşıyan bir galeriyiz. Avrupa'da da tanınıyoruz. Her ay galerimizin uhdesinde yer alan bir grup sanatçımızı yurt dışındaki sergilere götürüyoruz." dedi.

Yurt dışında Berlin, Barcelona ve Londra gibi birçok şehirde sergi açtıklarını dile getiren Tokat, galeri bünyesinde 600'e yakın sanatçıyla çalışmalar yaptıklarını aktardı.

"Highlight" sergisinde 35 sanatçının yaklaşık 60 eserinin yer aldığını belirten Tokat, "Sergide farklı tekniklerde, klasik ve çağdaş resimler var. Postmodern tarzı eserlerin yanı sıra soyut ve figüratif işler ile iki Atatürk portresi sanatseverlerle buluşuyor." diye konuştu.

Heykeltıraş ve ressam Müberra Yılmaz ise "Only Art" adlı sergisindeki eserlere ilişkin, yağlı boya çalışmalarının yanı sıra polyester heykel boyamaları yaptığını anlattı.

Yılmaz, sergide 11 tablo ve 35 heykelinin ilk kez sanatseverlerle buluştuğunu kaydederek, eline aldığı her eseri duygularını bırakarak tasarladığını ifade etti.

Her iki sergi de 18 Mart'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar Haber
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar
DSÖ, koronavirüsün boyut değiştirdiğini duyurdu Haber
DSÖ, koronavirüsün boyut değiştirdiğini duyurdu
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Sadi Konuk Dilek Yaman Elçin Sangu
Spor Falcao Podolski Adem Büyük Fatih Terim Hikmet Karaman
Daha Fazla İran Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: "Highlight" ve "Only Art" sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 22:31:07. #1.15#