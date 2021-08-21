Hıfzıssıhha Kurul Kararı (21.08.2021-43) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu)
Hıfzıssıhha Kurul Kararı (21. 08. 2021-43) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu) için tıklayınız.
Hıfzıssıhha Kurul Kararı (21. 08. 2021-43) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu) için tıklayınız.
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Kaynak: Habermetre