Hıfzıssıhha Kurul Kararı (21.08.2021-43) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu)
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Hıfzıssıhha Kurul Kararı (21.08.2021-43) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu)

Hıfzıssıhha Kurul Kararı (21.08.2021-43) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu)
Habermetre - Haberler | Toplum

Hıfzıssıhha Kurul Kararı (21. 08. 2021-43) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu) için tıklayınız.

Hıfzıssıhha Kurul Kararı (21. 08. 2021-43) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu) için tıklayınız.

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Kaynak: Habermetre

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Hıfzıssıhha Kurul Kararı (21.08.2021-43) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu) - Haberler
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