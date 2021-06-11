Hıfzıssıhha Kurul Kararı (11.06.2021-40 ) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Amatör Lig Müsabakaları)

Hıfzıssıhha Kurul Kararı (11. 06. 2021-40 ) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Amatör Lig Müsabakaları) için Tıklayınız. . Türkiye Futbol Federasyonunun 07. 06. 2021 tarihli ve 1046 Saylı yazısı ve ekleri için Tıklayınız. .