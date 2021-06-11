Hıfzıssıhha Kurul Kararı (11.06.2021-40 ) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Amatör Lig Müsabakaları)
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Hıfzıssıhha Kurul Kararı (11.06.2021-40 ) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Amatör Lig Müsabakaları)

Hıfzıssıhha Kurul Kararı (11.06.2021-40 ) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Amatör Lig Müsabakaları)
Habermetre - Haberler | Toplum

Hıfzıssıhha Kurul Kararı (11. 06. 2021-40 ) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Amatör Lig Müsabakaları) için Tıklayınız. . Türkiye Futbol Federasyonunun 07. 06. 2021 tarihli ve 1046 Saylı yazısı ve ekleri için Tıklayınız. .

Hıfzıssıhha Kurul Kararı (11. 06. 2021-40 ) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Amatör Lig Müsabakaları) için Tıklayınız. . Türkiye Futbol Federasyonunun 07. 06. 2021 tarihli ve 1046 Saylı yazısı ve ekleri için Tıklayınız. .

Kaynak: Habermetre

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Hıfzıssıhha Kurul Kararı (11.06.2021-40 ) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Amatör Lig Müsabakaları) - Haberler
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