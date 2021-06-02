Hıfzıssıhha Kurul Kararı(01.06.2021-37)Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler(Sinema Salon Faaliyetlerinin Ertelenmesi)
Hıfzıssıhha Kurul Kararı (01. 06. 2021-37) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi) için tıklayınız.
Hıfzıssıhha Kurul Kararı (01. 06. 2021-37) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi) için tıklayınız.
Kaynak: Habermetre