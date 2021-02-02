Hifa isminin anlamı nedir? Hifa ne demek? Hifa Kur'an'da geçiyor mu?
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Hifa isminin anlamı nedir? Hifa ne demek? Hifa Kur'an'da geçiyor mu?

02.02.2021 20:18 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:25
Hifa isminin anlamı nedir? Hifa ne demek? Hifa Kur'an'da geçiyor mu?

Günümüzde kız çocukları ve erkek çocuklarına isim koyulurken sosyal medyadan ve ekranlardan çok etkileniliyor. Geleneksel isimlerin yanı sıra modern ve farklı isimler de dikkat çekiyor. Peki, Hifa isminin anlamı nedir? Hifa ne demek? Hifa Kur'an'da geçiyor mu?

Bebek isimlerinin anlamları ve Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği isim araştırırken merak ediliyor. Anne ve babaların merak ettiği, Hifa isminin anlamı nedir? Hifa ne demek? Hifa Kur'an'da geçiyor mu? Hifa ismi İslam'da caiz mi? sorularının cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

HİFA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hifa ismi kız ismidir. Sabreden, kadın sahabe anlamına gelmektedir. Hifa ismi, Mekke'nin en güzel gösterişli ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yaşayan Müslüman kadın anlamına da gelmektedir. Hifa isminin kullanılması İslami açıdan caizdir ve kullanılmasında bir sakınca yoktur.

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