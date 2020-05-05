Hierapolis Antik Kenti'nde çiçeklerle görsel şölen
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Hierapolis Antik Kenti'nde çiçeklerle görsel şölen

Hierapolis Antik Kenti'nde çiçeklerle görsel şölen
05.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:22

Hierapolis Antik Kenti'nde çiçeklerle görsel şölenDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nde açan kırmızı gelincikler, görsel şölen oluşturuyor.

Hierapolis Antik Kenti'nde çiçeklerle görsel şölen

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nde açan kırmızı gelincikler, görsel şölen oluşturuyor.

Milattan Önce 2'nci yüzyılda Bergama Kralı 2'nci Eumenes tarafından kurdurtulan Hierapolis Antik Kenti'nde, 1957 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarına, koronavirüs nedeniyle ara verildi. Salgın nedeniyle 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan antik kent, sessizliğe büründü. Pamukkale'yi ziyaret için gelen turistleri tarihi dokusuyla kendisine hayran bırakan Hierapolis, bahar mevsimiyle birlikte çiçeklerle bezendi. Frotinus Caddesi ve Agora bölümleri, rengarenk çiçeklerle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Özellikle tiyatro bölümünün çevresinde yer alan kırmızı gelincikler, görsel şölen oluşturuyor. Tarihi kalıntılar arasında açan gelinciklerin oluşturduğu görüntü, ilkbaharın güzelliğini yansıtıyor. Antik kentte drone ile çekilen görüntüler, görenleri hayran bıraktı.

Hierapolis Antik Kenti'nde çiçeklerle görsel şölen

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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