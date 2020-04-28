'Hidronefroz' hastasının imdadına hava ambulansı yetişti
Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri'ye getirilerek tedavi altına alındı.
28.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:33
Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri'ye getirilerek tedavi altına alındı.
Sarız İlçe Devlet Hastanesi'nde hidronefroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 80 yaşındaki Fakı Karakuş, fenalaştı. İhbar üzerine Kayseri'den havalanan hava ambulansı, kısa süre içerisinde Pınarbaşı'na ulaşarak, buradan Karakuş'u aldı. Kayseri'ye getirilen Karakuş, ambulansla sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA