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Hidromek "Fortune 500 Türkiye" listesinde

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisinden biri olan Hidromek, Fortune 500 Türkiye listesinde bu yıl da yer aldı.

Hidromek
03.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:27

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisinden biri olan Hidromek, Fortune 500 Türkiye listesinde bu yıl da yer aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye Araştırması"nın 2019 sonuçları açıklandı.

Söz konusu listede 254'üncü sırada yer alan Hidromek, Ankara'nın en büyük 44'üncü, makine ve ekipman sektörünün ise en büyük 5'inci şirketi oldu.

Hidromek, 4'ü Ankara'da, biri İzmir'de, biri de Tayland'da bulunan 6 tesisinde kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri üretiyor.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1400 dönümü aşkın parsel üzerinde Hidromek Üretim Üssü'nün inşaatına devam eden firma, burada ilk olarak faaliyete geçen komponent fabrikasında daha önce ithal ettiği şanzıman, aks, hidrolik redüktör ve silindir gibi ana komponentlerin üretimini büyük ölçüde kendi bünyesinde yapıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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