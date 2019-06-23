Hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı

Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisinin Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Recep Akbal idaresindeki 14 GA 119 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Taşaltı mevkisi Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden Tuncay İşalan yönetimindeki hidroklorik asit yüklü 01 DK 849 plakalı tanker ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Akbal yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Bu sırada, D-100 kara yolunun Ankara istikameti, tankerdeki hidroklorik asit sızıntısına önlem olarak Kaynaşlı Dörtyol mevkisinden trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüleri Anadolu Otoyolu'na yönlendiren emniyet ekipleri, sızan asitten etkilenmemek için gaz maskesi taktı.

Kapalı kalan yol, hidroklorik asidin başka bir tankere aktarılması ve yolda yapılacak çalışma ile trafiğe açılacak.

Kaynak: AA