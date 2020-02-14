Hidrojenli mi elektrikli mi? Çevre dostu araçlardan hangisi daha avantajlı?

14.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:02

Son yıllarda çevre dostu elektrikli araçların satışındaki artış, sektörde fosil yakıt kullanmayan teknolojilere olan ilgiyi artırdı. Tesla, Nissan, Toyota Renault ve BMW gibi markaların elektrikli araçları bazı ülkelerde benzinle çalışan araçların satışını şimdiden geçti bile. Tıpkı elektrikli araçlar gibi doğa dostu olan, hızla yaygınlaşan fakat otomobil sektöründe henüz popüler olmayan yeni bir teknoloji bulunuyor: Hidrojenli araçlar.



Hidrojenli araçlar için "benzinli ve elektrikli araçların karışımı" benzetmesi yapılabilir. Elbette aralarında büyük farklılıklar var. Hidrojenli araçlar tamamen doğa dostu. İçerisinde elektrikli araçlar gibi bir batarya bulunuyor. Bu batarya su ve hidrojen moleküllerini çarpıştırarak elektrik elde ediyor. Bu araçların da tıpkı benzinli otomobillerdeki egzoz borusuna benzer bir atık sistemi bulunuyor. Ancak hidrojenle çalışan araçlarda açığa çıkan atık sadece su damlası. Euronews.com'da Görüntüle