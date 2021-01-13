Hıdrellez yolunun ilk etabı hizmete açıldı
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Hıdrellez yolunun ilk etabı hizmete açıldı

13.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:17
Hıdrellez yolunun ilk etabı hizmete açıldı

Kayseri'de Yamula Barajı'na kıyısı bulunan 12 mahalleye hizmet verecek Hıdrellez yolunun ilk etabı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından hizmete açıldı.

Kayseri'de Yamula Barajı'na kıyısı bulunan 12 mahalleye hizmet verecek Hıdrellez yolunun ilk etabı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan yolda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, büyük özveri ve hummalı bir çalışma ile yolda sona gelindiğini belirtti.

Hıdrellez yolundaki çalışmalar için 'Ferhat ile Şirin' örneğini veren Büyükkılıç, "Erkilet'in içerisinden gelip, çevresindeki mahallelere gidecek olan ana arterimizi, adeta Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği gibi kanallarıyla, alt yapısıyla ve tüm güzellikleriyle birlikte çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Hem istinat duvarları hem de korunaklarıyla ve yol çizgileriyle hizmetimiz tamamlanmış bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, 4 kilometrelik yolun tamamının 10 milyon liraya mal olacağını aktardı.

Yoldan geçen araç sürücüleri de Başkan Büyükkılıç'a ve ekibine korna çalarak teşekkür edip, el salladı.

Yol yapımında 150 bin metreküp yarma, 130 bin metreküp dolgu, 4 menfez, 900 metre istinat duvarı, 3 bin metre korkuluk ve 2 bin metre su hendeği yapıldı, 10 bin ton asfalt kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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