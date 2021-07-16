Hıdrellez yolunun ikinci etabı tamamlandı
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Hıdrellez yolunun ikinci etabı tamamlandı

Hıdrellez yolunun ikinci etabı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesi tamamlanacağına ilişkin söz verdiği Hıdırellez yolunun ikinci etabının asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını açıklayarak, 5 kilometrelik modern ve konforlu bir yolu vatandaşların hizmetine sunmanın...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesi tamamlanacağına ilişkin söz verdiği Hıdırellez yolunun ikinci etabının asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını açıklayarak, 5 kilometrelik modern ve konforlu bir yolu vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte yolu yerinde inceledi.

Geçtiğimiz günlerde Hıdırellez yolunun ikinci etabının Kurban Bayramı öncesi asfaltlanarak ulaşıma açılacağı müjdesini veren Başkan Büyükkılıç, sözünde durdu ve yolun ikinci etabında asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Süreci çok yakından titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, gece gündüz demeden fedakarca yapılan çalışmalar kapsamında Hıdırellez yolunun ikinci etabının son durumunu yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç'a AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da eşlik ettiği incelemede, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal bilgiler verdi. 6 bin 500 ton asfaltın kullanıldığı, 3 şeritli ve toplamda 5 kilometre uzunluğunda yolun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Erkilet Hıdırellez bölgesindeki çalışmalarımızın sonuna geldik. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bu güzel Cuma gününde asfaltımızın tamamı bitti, çalışmalar tamamlandı. Bayram öncesi verdiğimiz sözde durarak, Botaş'tan başlayıp Hıdrellez'e kadar olan 5 kilometrelik kısmı açtık" dedi. Başkan Büyükkılıç, Hıdırellez mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçalarının yola düşmesinin ardından heyelan bölgesindeki çalışmaların gece gündüz demeden çalışıp geçtiğimiz haftalarda tamamlandığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hatırlanacağı üzere daha önce bir kayma olmuştu, önceki yaptığımız kısım ile ilgili yolun kapanması söz konusuydu. O kayma ile ilgili çalışmalarımızı sabahın beşinden gecenin dokuzuna kadar, gece gündüz demeden ekiplerimiz çalışmak üzere trafiğe açmıştı. Her şeyden önce bu bölgedeki yaklaşık 10 tane mahallemizin memnuniyetini göz ardı etmeden yapılan çalışmalardan dolayı değerli Fen İşleri Daire başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Sadece burada asfaltla değil aydınlatma ile ilgili de gerekli çalışmalar yapıldı. Elektrik şirketimizin kıymetli çalışanlarına da teşekkür ediyoruz."

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kurban Bayramı arifesinde böyle bir eserin kazandırılmış olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte burası cazibe merkezi olacak, güzel yol olmuş, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, çok sayıda yerleşim birimine hitap eden yolun büyük önem taşıdığını vurgulayarak, hayırlı olsun temennisiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KAYSERİ

Hıdrellez yolunun ikinci etabı tamamlandı
Hıdrellez yolunun ikinci etabı tamamlandı
Hıdrellez yolunun ikinci etabı tamamlandı
Hıdrellez yolunun ikinci etabı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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