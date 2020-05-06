Hıdrellez ateşi neşe saçtı
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Hıdrellez ateşi neşe saçtı

Hıdrellez ateşi neşe saçtı
06.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:05

Nevruz gibi baharın gelişini müjdeleyen 2020 yılı Hıdrellez başladı.

Nevruz gibi baharın gelişini müjdeleyen 2020 yılı Hıdrellez başladı. Tekirdağ'da sokaklarda Hıdrellez ateşleri yakıldı.

Hıdrellez akşamı doğaya çıkmak, ateşten atlamak gibi başlıca ritüelleri yerine getiren Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi sakinleri, renkli görüntüler oluşturdu. Piknik yapma ritüeli ise korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemedi.

Hıdrellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Hıdrellez denince akla ilk başta şenlik ateşi yakmak ve onun üzerinden atlamak gelir. Hıdrellez günü ateşten atlamanın nazardan ve hastalıktan koruduğuna inanan bazı ilçe sakinleri, "Bu geleneği yıllardır yerine getiriyoruz. Ateşten atlamak sadece adettir, dini bir anlamı yoktur. Ayrıca 5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. Hıdrellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz. Hıdrellez günü çamaşır yıkanmaz, ev temizlenmez ve iş yapılmaz. Bugünün bayram gibi olması ve çalışılmaması gerekir" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Turan Mahallesi sakinlerinden Deniz Kervan, "Bu sene de her yıl olduğu gibi Hıdrellez'i kutluyoruz. Hıdrellez Şenlikleri'ni Muratlı'da, Turan Mahallesi'nde coşkuyla kutluyoruz. Turan Mahallesi'nden herkese selamlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, maskesini takıp sosyal mesafe kuralına dikkat ederek Hıdrellez ritüellerini yerine getiren Muradiye Mahallesi sakinlerinden Süleyman Geçko ise, herkese örnek oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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