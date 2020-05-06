"Hıdrellez ateşi" koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik olarak yakıldı
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"Hıdrellez ateşi" koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik olarak yakıldı

06.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:20

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "hıdrellez ateşi" sembolik yakıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "hıdrellez ateşi" sembolik yakıldı.

Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyularak Kadın Davul Ritim Grubu konser verdi.

Grup, sosyal mesafe kurallarını gözeterek verdiği konserde, Trakya yöresine ait eserler seslendirildi.

Konser sırasında sembolik olarak Hıdrellez ateşi yakıldı. Konserin ardından grup, çeşitli maniler okuyarak ateşin üzerinden atladı.

Etkinlik,evlerinde olan vatandaşlar için Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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