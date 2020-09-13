Hidiv Kasrı'ndaki kazı çalışması durduruldu Beykoz'da bulunan 1. Grup Kültür Varlığı Hidiv Kasrı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mahzenin ortaya çıkarılması için başlatılan kazı çalışmasının durdurulduğu bildirildi.

Beykoz'da bulunan 1. Grup Kültür Varlığı Hidiv Kasrı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mahzenin ortaya çıkarılması için başlatılan kazı çalışmasının durdurulduğu bildirildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile ilgili İBB'den yapılan açıklamada Hidiv Kasrı'nın bodrum katında restorasyon projeleri hazırlık aşamasında yapılan jeoradar ölçümlerinde boş hacmin tespit edildiği bildirildi.

Mahzenin ortaya çıkarılması için çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.03.2017 tarih ve 3915 sayılı kararı gereğince varlığı bilinen Hidiv Kasrı mahzeninin açığa çıkarılması, tespitinin yapılması ve hayata kazandırılması kararı alınmıştır. Restitüsyon projesinde de gösterilen mahzen mekanının yapıya kazandırılması amacıyla, yukarıda belirtilen kurul kararı doğrultusunda bugüne kadar sadece tespit çalışmaları yapılmıştır."

Açıklamada, tespit aşamasından sonra çalışmalara ne şekilde devam edileceğine ilişkin yeni kararlar alınması amacıyla çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA