Hıdırnebi Yaylası her mevsim turistlerin ilgi odağı oluyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Hıdırnebi Yaylası'nın yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri durumuna geldiğini ifade etti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe sınırları içinde yer alan Hıdırnebi Yaylası'nın, bölgede en tanınmış ve meşhur yaylalardan biri olduğunu belirtti.

Yaylanın yöre halkı tarafından "Dernek Çimeni" olarak da anıldığını anımsatan Ekim, bin 600 metre rakıma sahip yaylanın, turizme yönelik çalışmalarda önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Ekim, yaylanın altyapı çalışmalarının tamamlanarak ziyaretçilerine her türlü imkanı sunabilecek şekilde hazırlandığına işaret ederek, yaylada, bölge mimarisine uygun ahşap bungalov evlerden oluşan Hıdırnebi Yayla Kent Konaklama ve Tatil Evlerinin de bölgeye ilgiyi artırdığını vurguladı.

Hıdırnebi Yaylası'nda, her yıl geleneksel düzenlenen şenliklere dikkati çeken Ekim, şöyle devam etti:

"Her yıl 13 Temmuz'da başlayan şenlikler 20 Temmuz'da sona eriyor. Yörede hayli meşhur olan Hıdırnebi Yayla Şenlikleri, son yıllarda Akçaabat Belediyesi organizasyonunda Akçaabat Uluslararası Müzik ve Halkoyunları Festivali- Geleneksel Hıdırnebi Yayla Şenliği adı altında düzenleniyor. Şenliklerin en görkemli kısmı ise yöre halkı tarafından 'Orak Yedisi' ismiyle anılan etkinliklerdir."

Ekim, Hıdırnebi Yaylası'nın yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri durumuna geldiğini kaydederek, doğa fotoğrafçılığı ve yürüyüşseverler için ilk sıralarda tercih edilen yerlerden biri olan yaylanın doğal yaşam alanları ile yabani hayvanlara da ev sahipliği yaptığını, çevre köylerinin de muhteşem manzaraya sahip olduğunu ifade etti.

Hıdırnebi'nin, Trabzon merkeze 40, Akçaabat ilçe merkezine ise 29 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Ekim, yaylaya yaz ve kış aylarında ulaşımın sağlandığını bildirdi.

Kaynak: AA