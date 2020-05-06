Hıdırellezi evlerinin bahçelerinde kutladılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanan plaj ve sahillere gidemeyen vatandaşlar, Hıdırellez'i evlerinin bahçesinde kutladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanan plaj ve sahillere gidemeyen vatandaşlar, Hıdırellez'i evlerinin bahçesinde kutladı.

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs salığının önlenmesi kapsamında, geçen ay sahil, yürüyüş yolları ve plajlara girişler yasaklandı. Sahile giremeyen vatandaşlar, yaşama bağlılığın ve doğanın canlanmasının simgesi olduğuna inanılan Hıdırellez'de, kağıda yazdıkları dileklerini denize atamadı, 41 taş toplayıp olmasını istedikleri dileklerini resmedemedi. Vatandaşlar, bu ritüelleri evlerinin bahçelerinde yapmak zorunda kaldı.

Mersin Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Eylül Gencel (22), koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçince ailesinin yanına döndüğünü belirterek, "Hıdırellez'i de burada kutladım. Bu yıl sahile inemediğimizi için farklı bir kutlama oldu. Bahçemizden taş toplayarak önce dilek tuttum, ardından da gül fidanı dibine dileğimi taşlarla resmettim. Şimdiye kadar Hıdırellez'de çok kez dilekte bulundum. Ancak, hiçbiri gerçekleşmedi. Buna rağmen, dilek tutup, dua ediyorum" dedi.

Bir şirketin grafik tasarım sorumlusu olan Nur Düzen (28) de, "Kendimi bildim bileli ailemle beraber deniz kenarında Hıdırellez kutlarım. Bu yıl sahil yolları ve plajlara giriş yasak olduğu için tek başıma üzüntü içinde kutlama yapıyorum. Evimde dilek için sakladığım yeşil taşlarımı bahçemdeki gül ağacı dibine dualarla gömdüm. Dileğimi tuttum" diye konuştu.

Kaynak: DHA