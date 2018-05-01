Hıdırellez ve Kakava Şenliklerine Doğru

Hıdırellez ve Kakava etkinlikleri Edirne'de turizm hareketliliği yaşatmaya devam ediyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak Kakava Şenlikleri'ne yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi gösterdiğini belirtti.

Şenliklerin düzenleneceği tarih için konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinin rezervasyonlar almaya başladığını ifade eden Bacıoğlu, şunları söyledi:

"Kakava'nın, Hıdırellez'in bereketi, turizmin her alanına bu günlerde bizlere mutluluk veriyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi konaklama, yiyecek, içecek sektörü ve diğer hediyelik eşya satış sektörü bu tarihlerde ciddi bir turist yoğunluğu ile karşılaşacak. Bu duruma son 5-6 yıldır artık alıştık . Rezervasyonda gecikmiş turizm acentelerini ve turistleri her yıl il dışındaki ve ilçelerimizdeki otellere yönlendiriyoruz. Trakya'da bütün turizm işletmeleri Kakava ve Hıdırellez bereketi ile canlılık yaşıyor. Bu tür geleneksel ve aynı zamanda turistik etkinlikler günümüzde en ucuz, en kolay ve en etkili tanıtım fırsatıdır. Esnafımız ve halkımız bölgemiz için ciddi gelir kapısı olan Hıdırellez ve Kakava etkinliklerine sahip çıkmalı ve gelen turistleri memnun etmeliyiz. Edirne'nin tanıtımına zarar veren olumsuzluklara yol açanlara yetkililer anında müdahale etmeli ve bizlerde tüketimden kaynaklı yaptırım hakkını kullanmalıyız."