Hıdırellez ne zaman 2021? Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır?
Dileklerin dilendiği, duaların edildiği baharın habercisi Hıdrellez'de Anadolu halkı çeşitli etkinlikler düzenler. Peki, Hıdırellez nedir? Hıdırellez de neler yapılır ve Hıdırellez ne zaman?
İlkbaharın müjdecisi olarak bilinen Hıdırellez ne zaman 2021? Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır?
HIDIRELLEZ NEDİR?
Hıdrellez, Anadolu insanının bilinen mevsimlik bayramlarından biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) şeklinde adlandırılan hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları olarak kutlanır. Bayramın adı da iki peygamberin isminden esinlenmiştir. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek zamanla Hıdırellez şeklini almıştır.
HIDIRELLEZ NE ZAMAN?
Başladığı gün:
5 Mayıs, Çarşamba
Bittiği akşam:
6 Mayıs, Perşembe