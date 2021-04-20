Hıdırellez ne zaman 2021? Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır?

Dileklerin dilendiği, duaların edildiği baharın habercisi Hıdrellez'de Anadolu halkı çeşitli etkinlikler düzenler. Peki, Hıdırellez nedir? Hıdırellez de neler yapılır ve Hıdırellez ne zaman?