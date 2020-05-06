Hıdırellez koro virüse takıldı

Hıdırellez koro virüse takıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde her yıl 5 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında bereket bolluk ile huzuru simgeleyen ve çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) engeline takıldı.

Hıdırellez koro virüse takıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde her yıl 5 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında bereket bolluk ile huzuru simgeleyen ve çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) engeline takıldı. Yoğun kalabalık olmasından dolayı polis sık sık uyarılarda bulundu.

Sahil şeritlerinin yasak olmasından kaynaklı sahil şeridinde bulunan Hz.Hızır türbesi ziyaretçi akınına uğradı polis ekipleri yasak konusunda insanları uyarıp evlerine gönderdi

Dolayısıyla vatandaşlar, dileklerin dilendiği, ateşlerin yakılıp üzerinden atlandığı, şarkıların söylendiği ve çeşitli ritüellerin yapıldığı Hıdırellez coşkusunu bir arada yaşayamayacak.

Kaynak: İHA