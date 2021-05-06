HIDIRELLEZ DİLEKLERİ, KISITLAMAYI UNUTTURDU
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HIDIRELLEZ DİLEKLERİ, KISITLAMAYI UNUTTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hıdırellez kutlamalarından biri sayılan yanan ateş üzerinden atlama ritüeli, koronavirüs pandemisi nedeniyle 17 günlük 'kapanma' genelgesine rağmen yapıldı.

Hıdırellez kutlamalarından biri sayılan yanan ateş üzerinden atlama ritüeli, koronavirüs pandemisi nedeniyle 17 günlük 'kapanma' genelgesine rağmen yapıldı. Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde dün gece ve bu sabah sokak aralarında yakılan ateşlerde, semt sakinleri koranavirüse rağmen ateş üzerinden atladı. Maske ve sosyal mesafenin gözardı edildiği ateş üzerinden atlama geleneği, çevre sakinlerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Deniz kenarına gidemeyenler bina önlerinde gül diplerine dilekleri yazılı olan kağıtları gömdü.

O anlar sosyal medyada paylaşılırken, yorumlarda "Hıdırellez'de koronavirüsten kurtulmayı diliyoruz" sözleri dikkat çekti.

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ, KISITLAMAYI UNUTTURDU
HIDIRELLEZ DİLEKLERİ, KISITLAMAYI UNUTTURDU
HIDIRELLEZ DİLEKLERİ, KISITLAMAYI UNUTTURDU
HIDIRELLEZ DİLEKLERİ, KISITLAMAYI UNUTTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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