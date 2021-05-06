Hıdırellez dilekleri kısıtlamaya rağmen denizle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hıdırellez dilekleri kısıtlamaya rağmen denizle buluştu

İhlas Haber Ajansı / AKİF YILMAZ - Haberler | Güncel

Hıdırellez dilekleri kısıtlamaya rağmen denizle buluştu "Baharın habercisi" kabul edilen Hıdırellez kutlamaları kapsamında Antalya'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dileklerini yazıp çizdikleri kağıtları denize attı.

Hıdırellez dilekleri kısıtlamaya rağmen denizle buluştu

ANTALYA - "Baharın habercisi" kabul edilen Hıdırellez kutlamaları kapsamında Antalya'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dileklerini yazıp çizdikleri kağıtları denize attı.

Her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez coşkusu Antalya'da korona virüs gölgesinde gerçekleşti. Vatandaşlar kısıtlamaya rağmen güneş doğmadan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını denize bırakan vatandaşlar dua etti. Güneş doğuncaya kadar kağıtlara yazıp çizdikleri dileklerini, topladıkları çakıl taşları ve zeytin dallarını denize atanlar kısa süre içinde evlerinin yolunu tuttu. Bir vatandaşın dileğini balona bağlayarak denize bıraktığı görüldü. Balık tutanların yanı sıra sahilde denize girenlerin de olduğu gözlemlendi.

Hıdırellez dilekleri kısıtlamaya rağmen denizle buluştu
Hıdırellez dilekleri kısıtlamaya rağmen denizle buluştu
Hıdırellez dilekleri kısıtlamaya rağmen denizle buluştu
Hıdırellez dilekleri kısıtlamaya rağmen denizle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKİF YILMAZ

5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
Tam kapanma gölgesinde Hıdrellez kutlamaları! Romanlar ateş yakıp gelinlik giyerek böyle göbek attı
Tam kapanma gölgesinde Hıdrellez kutlamaları! Romanlar ateş yakıp gelinlik giyerek böyle göbek attı
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Muslera Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hıdırellez dilekleri kısıtlamaya rağmen denizle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:21:41. #1.14#

title