Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

Baharın müjdecisi Hıdırellez, Sivas ve Yozgat'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halayların çekildiği kutlama programında kaşıkla yumurta taşıma ve yumurta tokuşturma yarışmaları yapıldı. Sağanak altında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Protokol üyelerinin de yumurta tokuşturduğu etkinlikler, renkli görüntülere sahne olurken, Selçuklu Okçuluk Kulübü üyelerinin ok atma gösterisi beğeni topladı.