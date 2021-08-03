Hideo Kojima: "Hızlı ve Öfkeli 6'nın kurgusunu kıskanıyorum"
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Hideo Kojima: "Hızlı ve Öfkeli 6'nın kurgusunu kıskanıyorum"

Hideo Kojima: 'Hızlı ve Öfkeli 6'nın kurgusunu kıskanıyorum'
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ünlü oyun geliştiricisi Hideo Kojima, kısa süre önce televizyonda Hızlı ve Öfkeli 6'yı izledikten sonra depresyona girdiğini ve filmin açılış kurgusunu kıskandığını söyledi.

Son dönemde Xbox ile işbirliği yapan Hideo Kojima, TV'de Hızlı ve Öfkeli 6'yı izledikten sonra "depresif" bir mod içine girdiğini ve filmin kurgusunu kıskandığını belirtti.

Hideo Kojima, oyun sektörünün ünlü geliştiricileri arasında yer alıyor. Oyuncuların inanılmaz derecede beğendiği yapımların arasındaki isim son dönemde Xbox ile anlaşmasının ardından PlayStation hayranları tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Hideo Kojima, Hızlı ve Öfkeli 6 filminin kurgusuna yönelik açıklamasını kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Hideo Kojima: 'Hızlı ve Öfkeli 6'nın kurgusunu kıskanıyorum'

"BİRÇOK BECERİMİ KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM"

Hideo Kojima, oyunları için birçok fragmanı düzenlemesinde görev aldığı ve yaptığı her şey için uygulamalı bir yaklaşım izlemesinden ötürü kurguya bayılıyor. Geçtiğimiz günlerde TV'de Hızlı ve Öfkeli 6'nın kurgu düzenlemesini kıskandığı dile getiren geliştirici, birçok becerisini kendi kendine öğrendiğini ve bilgisini çoğunu film izlemekten aldığını kaydetti.

Hideo Kojima'nın ilhamlarını ve bilgi birikimini henüz açıklanmayan bir sonraki oyununda nasıl kullanacağını göreceğiz. Kojima'nın yeni oyununun, bulut tabanlı bir korku oyunu olduğu ve Google Stadia ile çalışmak istediği iddia ediliyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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