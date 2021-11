Hideo Kojima film stüdyosu kurduğunu açıkladı

Hideo Kojima ve Kojima Production müzik, TV ve film alanında çalışmayı amaçlayan yeni bir iş bölümü kurdu. Stüdyosu Los Angeles'ta olacak ve stüdyonun oyunlarını bu alanlara taşımayı amaçlıyor.

Uzun zamandır Kojima meraklıları için, bu kadar uzun sürmesi neredeyse bir merak duygusu olacak. Kojima'nın oyunlarında sinema ve sinemaya takıntılı bir geçmişi var ve biyografisi "Oyun Yaratıcısı: Vücudumuzun %70'i filmlerden oluşuyor." Metal Gear Solid 4 gibi şeylerle Kojima'nın ekibi kurgusal ortamdan televizyon görüntüleri üretti ve anlatımsal olarak görsel romanlardan interaktif çizgi romanlara kadar her şeyi yazdı.

Hideo Kojima'nın Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, "Hala Kojima Productions bünyesinde deneyler yapıyoruz."

We are still experimenting within Kojima Productions. pic.twitter.com/EjkqnOz6ds