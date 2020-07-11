Hidayet Türkoğlu'ndan Srebrenitsa paylaşımı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümünde mesaj paylaştı.
11.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:33
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümünde mesaj paylaştı.
Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Srebrenitsa'daki katliamı hatırlatan bir görsele yer vererek "Unutmayacağız" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA